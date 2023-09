É por isso que existem as fanfics! Afinal, quando os autores não querem continuar a narrativa, os leitores dão um jeito de matar a curiosidade e imaginar o que acontece com os personagens.

Para as adolescentes que adoram abrir a imaginação para viajar entre as palavras, selecionamos cinco obras que não podem faltar na estante de uma boa fanfiqueira. Entre as indicações estão sucessos do Wattpad e as fanfics “conforto”, que trazem histórias meigas para viajar na imaginação.

Confira todas as sugestões e escolha sua próxima leitura!

Herdeiro do Império

Envolver-se com Maia Galina era algo arriscado. Bruno soube disso no momento em que descobriu quem era o pai dela. Ele nunca deveria ter colocado meus olhos sobre ela, sua maior conquista e o pior castigo. Os personagens são os inimigos que se amam, mas será que há espaço para um final feliz em meio a toda devastação?

(Autora: Jussara Leal | Editora: Qualis | Onde encontrar: Amazon)

Liz Flores é uma farsa

Liz é uma escritora aspirante, que sonha em ser percebida por uma das melhores agentes literárias do país. Mas, tudo que conseguiu foi se tornar assistente pessoal de Diana Marinho, do departamento de influencers. Quando surge a oportunidade de promoção, Liz recebe a proposta de fingir ser a namorada de Diana para agradar o comitê de diversidade da empresa. Em meio a mentiras e uma rotina exaustiva, ela percebe que a farsa pode custar os resquícios de sua sanidade.

(Autora: Victoria Mendes | Editora: Qualis | Onde encontrar: Qualis)

Mais Safado

Calvin vivia uma vida solitária e rodeada de mulheres, até que conhece a sua nova vizinha: Raissa Magalhães, uma mulher divertida que mexe com seus sentidos. Entre churrascos, tomates e muita safadeza, ele descobre um sentimento que pensava não ser capaz de sentir, a tirar pela promessa feita ao falecido pai: jamais se apaixonar. Mas será que Calvin está pronto para largar seu estilo promíscuo e se dedicar a uma única pessoa?

(Autora: Mila Wander | Editora: Qualis | Onde encontrar: Amazon)

Querida Penelope

Cleo Rodrigues gosta de ter uma vida mediana e estável, mas as coisas começam a sair do controle quando é demitida. Determinada a fazer qualquer coisa para não voltar para a casa dos pais, Cleo topa um trabalho nada mediano: escrever cartas eróticas para figuras do judiciário brasileiro. E o pior, com a ajuda de sua ex-namorada, que regressa para lembrar a Cleo que ser mediano não é tão fácil assim.

(Autora: Arquelana | Editora: Qualis | Onde encontrar: Amazon)

Em todas as gotas de chuva

Em Vila das Íris, uma cidade pacata do interior, duas famílias eram conhecidas por sua intensa e decadente rivalidade no passado. Até que, uma coincidência do destino faz com que Atena Lisboa e Cordélia Salgueiro dividam o mesmo assento em uma viagem de trem que promete refazer um trajeto nostálgico para ambas. Lado a lado, a um banco de distância, é provável que a disputa familiar seja rapidamente banida.

(Autora: Englantine | Editora: Qualis | Onde encontrar: Amazon)