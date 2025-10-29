‌

O Centro Paula Souza (CPS) alerta os candidatos ao Vestibulinho das Etecs sobre falsos sites para inscrição no processo seletivo. Os interessados em concorrer a uma vaga nas Escolas Técnicas Estaduais devem se inscrever exclusivamente no endereço eletrônico oficial: www.vestibulinho.etec.sp.gov.br. A taxa é de R$ 29,00 e não há qualquer valor adicional a ser pago. O CPS está denunciando os sites falsos e tomando as medidas cabíveis.



O processo seletivo das Etecs para o primeiro semestre de 2026 oferta 92.355 vagas distribuídas entre as 228 unidades e classes descentralizadas do Estado de São Paulo. O interessado em participar deve se inscrever até as 20 horas do dia 7 de novembro. A prova será aplicada no dia 30 de novembro.



Em caso de dúvidas, acesse o “Fale Conosco” do site vestibulinho.etec.sp.gov.br ou ligue para a Central de Informações: (11) 3471-4071 (Capital e Grande SP) ou 0800 772 2829 (demais localidades).