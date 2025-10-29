Atenção para os golpes nas inscrições para o Vestibulinho das Etecs
O Centro Paula Souza (CPS) alerta os candidatos ao Vestibulinho das Etecs sobre falsos sites para inscrição no processo seletivo. Os interessados em concorrer a uma vaga nas Escolas Técnicas Estaduais devem se inscrever exclusivamente no endereço eletrônico oficial: www.vestibulinho.etec.sp.gov.br. A taxa é de R$ 29,00 e não há qualquer valor adicional a ser pago. O CPS está denunciando os sites falsos e tomando as medidas cabíveis.
