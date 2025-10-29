Jovens atletas de Americana disputam finais do Brasileiro de Karatê e Estudantil

De 28 de outubro a 2 de novembro, cinco jovens atletas do Instituto Jr Dias encaram um dos maiores desafios do ano: as finais do Campeonato Brasileiro de Karatê e do Campeonato Brasileiro Estudantil, em João Pessoa (PB). O torneio reúne os melhores karatecas do país e define os campeões nacionais da temporada.

Representando o Instituto e sob supervisão da Sensei Isabel Dias, seguem para a disputa: Julia Andrade Vieira (Sub-8), Artur Leite Matara (Sub-8), Kael Andrade Vieira (Sub-10), Iza Maria Dias (Sub-10) e Maria Luiza Rocha Silva (Sub-10), jovens que vêm conquistando resultados expressivos em competições ao longo do ano.

A Sensei celebra com emoção a conquista da equipe: “Chegar às finais do Campeonato Brasileiro é um marco, resultado de muito esforço, disciplina e amor pelo karatê. Ver o nome do Instituto Jr Dias chegar tão longe, enche meu coração de orgulho e esperança no futuro do nosso esporte.”

Com mais de 30 anos de história, o Instituto Jr Dias segue transformando vidas por meio do esporte, oferecendo modalidades gratuitas e projetos sociais que inspiram novas gerações.

