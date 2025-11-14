Atendimento digital chega a 60% das consultas na Amparo Saúde

A Amparo Saúde, rede de clínicas de Atenção Primária à Saúde (APS) do Grupo Sabin, consolidou a telemedicina como um pilar central de seu modelo de cuidado, registrando que 60% de suas 6.000 consultas mensais já são realizadas de forma remota. O avanço reflete não apenas uma tendência nacional, mas também o sucesso de uma estratégia baseada em tecnologia proprietária e na integração de equipes multidisciplinares.

Esse crescimento espelha um movimento robusto no setor. Segundo a Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde), o Brasil realizou mais de 30 milhões de teleconsultas em 2023, um salto de 172% em relação ao acumulado de 2020 a 2022. Dados da organização Saúde Digital Brasil complementam o cenário, indicando que mais de 70% das instituições de saúde no país já oferecem alguma forma de atendimento remoto.

Tecnologia própria como pilar do cuidado integrado

O grande diferencial da Amparo Saúde para se destacar nesse cenário é o Amparo Tech, um software próprio desenvolvido para centralizar e gerenciar toda a jornada de saúde do paciente. A plataforma integra informações de forma automática, desde o agendamento até o acompanhamento contínuo.

“Criamos uma solução em nuvem que centraliza toda a informação do paciente. Cada consulta, seja presencial ou remota, gera um registro automático no prontuário digital. Laudos de exames feitos em qualquer uma das 358 unidades do Sabin Diagnóstico e Saúde são anexados ao sistema, permitindo que nossa equipe e especialistas credenciados tenham uma visão completa e atualizada do histórico de saúde”, detalha o Dr. Leonardo Demambre Abreu, coordenador técnico da Amparo e médico de família e comunidade.

Essa tecnologia é a base para o trabalho da equipe multidisciplinar, composta por médico de família, enfermeiro, técnico de enfermagem, nutricionista, psicólogo e farmacêutico clínico. O grupo utiliza as informações centralizadas para acompanhar indicadores, resultados de exames e anotações, definindo linhas de cuidado personalizadas e garantindo um acompanhamento proativo e integrado.

Jornada Híbrida: O Equilíbrio entre o Digital e o Presencial

Do ponto de vista do paciente, a plataforma simplifica o acesso aos serviços. É possível agendar consultas e receber orientações de forma rápida e, em casos de necessidade emergencial, acionar o serviço “Fale com o Médico Agora”, que prioriza o atendimento com o médico de referência do paciente.

Apesar do sucesso do modelo digital, Dr. Leonardo ressalta que a tecnologia é uma ferramenta complementar. “A tecnologia digital resolve muitos problemas, mas a consulta presencial, ainda que semestral, continua sendo indispensável para um cuidado completo”, pontua.

O desafio atual é alinhar a comodidade do digital com as novas diretrizes regulatórias. A recente resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM), publicada em maio, tornou obrigatória a realização de uma consulta presencial a cada seis meses. “Nosso desafio agora é engajar o paciente, já habituado à conveniência do atendimento remoto, para que ele compareça a esse encontro presencial, que é fundamental para a continuidade e a qualidade do tratamento”, conclui Abreu.

