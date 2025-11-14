Praça recebe poste inteligente com câmera de monitoramento e tela multimídia

A Praça de Esportes Sofia Abrão, localizada no bairro Santa Sofia, na região do Portal Princesa Tecelã, em Americana, recebeu a instalação de um poste inteligente, equipamento tecnologicamente avançado criado para atender tanto a necessidade de iluminação quanto a demanda por serviços ao cidadão. O aparelho, implantado esta semana, conta com componentes que vão auxiliar na segurança pública, conectividade e comunicação institucional da Prefeitura.

Entre os recursos que integram o poste, estão: iluminação pública de alta eficiência energética e controlável à distância; câmera de monitoramento com resolução de 4 MP, zoom óptico de 32x, alcance noturno de até 200 metros e inteligência artificial para classificação de humanos e veículos, captura facial e alarmes audiovisuais; tela multimídia de LED dupla face de 53″, para exibição de mídias de cunho informativo, educativo, campanhas, informações climáticas, entre outras; e antena base para dados móveis (4G e 5G).

“Esse é mais um passo importante nos trabalhos de modernização dos espaços públicos de Americana. O poste inteligente reúne tecnologia, segurança e conectividade, trazendo benefícios diretos à população e reforçando o nosso compromisso de oferecer estruturas cada vez mais completas e funcionais para os cidadãos”, destacou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Equipamento

Cedido pela iniciativa privada, o equipamento conta também com sensores ambientais que permitem monitorar a qualidade do ar, temperatura e umidade; sensor de ruído capaz de medir níveis de pressão sonora com alta precisão, para controle de poluição sonora; sistema de áudio que possibilita o envio de mensagens de utilidade pública à população; botão de emergência (SOS) que pode conectar o cidadão a uma central de atendimento do município por meio de áudio e vídeo; e sensores internos de abertura de porta e de inundação.

Os serviços oferecidos pelo equipamento ainda passarão por processos de integração com os sistemas da Guarda Municipal de Americana (GAMA) e de outros setores da Prefeitura, etapa necessária para que cada funcionalidade entre em operação. O poste também conta com tecnologia para acesso à internet via wi-fi, cuja implantação ainda será alvo de estudos.

A instalação do poste inteligente é mais uma novidade na estrutura da Praça de Esportes Sofia Abrão, inaugurada em abril deste ano, que conta com quatro quadras de areia, duas quadras de basquete 3×3, academia ao ar livre em aço inox, brinquedão, Espaço Pet Legal, área para quiosques, passeio público em concreto estampado, bebedouro e mobiliário urbano. O espaço fica localizado entre as ruas Orlando Dei Santi, Gelindo Nardo, Eduardo Medon e Cecim Abrão Elias.

