Atendimento on-line no DAE de Santa Bárbara gera economia de R$ 1,8 milhão

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste registrou entre janeiro deste ano até o momento, mais de 17 mil atendimentos de forma on-line por meio da plataforma digital “Protocolo 1 Doc”. O atendimento on-line da autarquia teve início em dezembro de 2022 e nesses quase dois anos gerou uma economia em torno de R$ 1,8 milhão, com redução de custos de impressões, materiais e deslocamentos.

Com a proposta de agilidade e facilidade nas demandas, o serviço digital se encontra disponível no site: www.daesbo.sp.gov.br e atendeu mais de 36 mil pessoas nesses 23 meses de funcionamento. Dentre as diversas solicitações estão os serviços de Revisão de Valores, Parcelamento, Alteração de Titularidade (novo proprietário), Ligação de Água e Esgoto, Baixa de Pagamentos, Fale com a Gente, Vazamento e Mudança de Padrão.

O atendimento presencial ocorre apenas por meio de agendamento, que só é possível também pelo site do DAE em “Serviços on-line”, acessando o botão “Documentos, consultas e agendamentos”, bem como outros serviços de 2ª via da conta, consulta de débitos, certidão negativa, consulta de protocolo, fale conosco, religação e dúvidas frequentes.

Caso necessário, o munícipe poderá se dirigir ao setor de atendimento presencial, que fica na Rua José Bonifácio, 400, Centro – Sede Administrativa, onde terá disponível atendente para orientações quanto ao procedimento do acesso digital. Os telefones para informações são 0800-770-3459 e (19) 3459-5910, ou WhatsApp (somente mensagem de texto) (19) 9.9992.6848, atendimento todos os dias das 6 à meia-noite.