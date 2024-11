Com mais de 400 inscritos, 8º Festival de Carrinhos de Rolimã acontece neste sábado

A 8ª edição do Festival de Carrinhos de Rolimã de Americana, promovido pelos grupos Kamikaze Rolimã e Lasanha Crew, com apoio da Prefeitura, acontece neste sábado (9), das 16h às 22h, na Avenida Antônio Pinto Duarte, no trecho entre a Rua São Vito e a Avenida da Saúde. O evento já conta com mais de 400 participantes inscritos e terá entrada solidária, mediante a doação de um pacote de macarrão ou de arroz para o Fundo Social de Solidariedade.

Além do tradicional passeio dos carrinhos, o festival terá também exposição de carros, estandes automotivos e de artigos de rolimã, ampla área de alimentação, espaço kids e premiação especial para o carrinho mais criativo. Os interessados em participar podem se inscrever até esta quinta-feira (7), pelo telefone (19) 99460-1569.

“As inscrições estão a todo vapor, estamos recebendo muitos participantes tanto para a descida de rolimã quanto para a exposição de carros. Estamos preparando uma grande festa, afinal o evento já é referência aqui na cidade e em toda a região. Teremos várias novidades entre os carrinhos, sempre muito criativos, e esperamos que o festival seja um grande sucesso novamente”, comentou Julio Gago, um dos organizadores do evento.

“É muito gratificante para a cidade de Americana ter uma oportunidade como essa para resgatar a nossa cultura e as tradicionais brincadeiras de rua. Todo ano centenas de pessoas de todas as idades se reúnem na avenida para acompanhar de perto essa festa e tenho certeza que dessa vez não vai ser diferente. Uma iniciativa muito bacana que sempre terá o nosso apoio”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

O Festival de Carrinhos de Rolimã tem apoio da Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Governo, Esportes, Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos e Comunicação e Tecnologia da Informação, além da Guarda Municipal (GAMA).

Confira a programação:

16h – Abertura

16h15 – Pista liberada: encontro de carros e passeio de rolimã

18h40 – Performances artísticas

19h15 – Apresentação da equipe Kamikaze Rolimã

19h30 – Descida oficial

22h – Encerramento