Dois homens que estariam na atividade de tráfico de drogas na região do Roberto Romano em Santa Bárbara d’Oeste fugiram de agentes da Guarda Municipal no final da tarde deste domingo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Um deles foi detido e acabou sendo levado para a delegacia e depois liberado.

Resenha GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara d’Oeste – SP

APOIO TÁTICO

VTR-100 .🚨GCM José .🚨GCM Sernajoto .🚨GCM Gomes

.📍DATA: 11/01/2026

.📍HORA: 17:35

.📍LOCAL: R Reverendo João Feliciano Pires 75

🛑 Tráfico de drogas (atividade)

Durante patrulhamento preventivo pelo bairro Romano já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, esta equipe de APOIO TÁTICO visualizou dois indivíduos um de camiseta preta e bermuda preta (sendo abordado posteriormente e qualificado como I.S.A 27 anos morador de Mombuca) e o outro de bermuda verde moreno sem camiseta com uma mochila nas costas na rua Reverendo João Feliciano Pires de frente ao bloco 75.

Ambos ao notarem a presença da equipe saíram em desabalada carreira adentrando para o bloco 165, I. abordado pela rua Jorge Juventino de Aguiar em frente ao bloco 165, o outro indivíduo após adentrar o bloco 165 pulou para o bloco 120 e conseguiu se evadir.

A equipe então realizou buscas pelo bloco 120 onde de baixo de um carro monza abandonado no meio do Pátio foi logrado êxito em localizar a referida mochila contendo em seu interior 600 pinos de cocaína, 61 pedras de crack e 62 porções de maconha.

Realizado busca pessoal em I. nada de ilícito foi localizado, somente a quantia de 20 reais os quais o mesmo alega que compraria a droga porém assustou com a chegada da equipe, questionado sobre a bolsa o mesmo afirma não ter conhecimento da da mesma.

Diante dos fatos I. e as drogas firam apresentadas no plantão policial, onde a autoridade plantonista após tomar ciência dos fatos deliberou pela apreensão dos entorpecentes e I. qualificado como testemunha e liberado.

Leia Mais notícias da cidade e região