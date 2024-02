Atleta americanense é contratado pelo Sport

O atleta e morador de Americana Samuel Pires, de 16 anos, acaba de ser anunciado pelo Sport Clube Recife.

O jovem jogador de futebol foi destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior, realizada em janeiro, onde atuou pelo CRB de Alagoas, equipe que defendia desde 2022.

Pires disputou algumas partidas na categoria de cima, fato que chamou a atenção de olheiros e alguns clubes, mas o rubro-negro do nordeste levou a melhor e contratou o garoto, adquirindo 50% de seus direitos econômicos.

Em Americana ele indicou na Escola de Futebol Camisa 10 e, segundo os professores, sempre chamou a atenção pela sua técnica e personalidade dentro de campo.

