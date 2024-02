Com várias premiações, Americana vai apostar na Olimpíada de Matemática

Estão abertas as inscrições de escolas interessadas em participar da 19ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). Em 2023, Americana conquistou dez medalhas na competição e 37 certificados de menção honrosa para os estudantes. Cinco professores e uma escola de Ensino Fundamental também foram reconhecidos na edição do ano passado.

As inscrições para a 19ª olimpíada vão até o dia 15 de março. A primeira fase das provas acontece no dia 4 de junho. As demais datas do calendário estão dispostas no site da OBMEP (www.obmep.org.br).

No ano passado, estudantes das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) Milton Santos, Paulo Freire, Florestan Fernandes, Jonas Corrêa de Arruda Filho e do CAIC Prof. Sylvino Chinelatto foram reconhecidos pela olimpíada, que tem o objetivo de estimular e promover o estudo da Matemática no Brasil, contribuindo para a melhoria da qualidade da educação básica e promovendo a difusão da cultura matemática. Ainda não há data confirmada para a entrega dos prêmios.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, está ansioso pela entrega da premiação. “É muito gratificante ver o desempenho dos nossos alunos na Olimpíada Brasileira de Matemática. Os resultados são melhores a cada ano, o que, para nós, significa que a Educação de Americana está recebendo a devida atenção pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi. Estamos no caminho certo”, disse.

A OBMEP é destinada a estudantes do 6º ano do Fundamental ao 3º ano do Médio e foi criada pelo IMPA em 2005. Realizada com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática, a competição é promovida com recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Ministério da Educação.

Confira a lista completa dos premiados:

Premiação Nacional

Medalha de Prata

Anna Clara Rodrigues Lisboa, da EMEF Jonas Corrêa de Arruda Filho

Medalhas de Bronze

Arthur Campos de Araújo, do CAIC Sylvino Chinelatto

Andressa da Silva e Souza Moraes, da EMEF Paulo Freire

Lucas Fornaziero Biela, da EMEF Paulo Freire

Miguel da Silva dos Santos, da EMEF Florestan Fernandes

Mariana de Paula de Melo, da EMEF Jonas Corrêa de Arruda Filho

Sávila Sanchez Dias, da EMEF Florestan Fernandes

Hector Yamamoto Lopes, da EMEF Jonas Corrêa de Arruda Filho

Mateus Nouche Serantoni, da EMEF Florestan Fernandes

Patrick Broglio, da EMEF Professor Jonas Corrêa de Arruda Filho

Professores Premiados

Nicola Aparecido Marino, da EMEF Jonas Corrêa de Arruda Filho

Renata Franco da Silveira Bosso, da EMEF Florestan Fernandes

Solange de Oliveira Villalta, da EMEF Paulo Freire

Sandra M. S. Oliveira, da EMEF Paulo Freire

Sandra Regina de Castro Batalha Rodrigues Cruz, do CAIC Sylvino Chinelatto

Mais notícias da cidade e região

Escola Premiada

EMEF Jonas Corrêa de Arruda Filho