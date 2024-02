Denúncia anônima leva DISE a prender um por tráfico em Sumaré

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da DISE de Americana, deflagrou, no início da tarde desta segunda-feira, a “Operação NOVA VENEZA”, com o escopo de combater o intenso e recorrente tráfico de drogas na região da rua João Martins, em Sumaré/SP.

Após o recebimento de denúncia anônima noticiando o local do tráfico, equipes descaracterizadas da DISE passaram a monitorar de forma velada a região. Durante a campana, ao menos 03 movimentações correspondentes às que se observa em pontos de distribuição de drogas foram visualizadas pelos policiais da DISE. Em dado momento, uma motocicleta encostou no indivíduo que estava na venda dos entorpecentes e pegou dinheiro com ele, saindo rapidamente e impossibilitando a visualização da placa. Tal fato motivou a abordagem do indivíduo, de 20 anos, que permanecia na distribuição das drogas.

Foi realizado um cerco tático para evitar a fuga e procedida a abordagem policial. Durante procedimento de busca pessoal, foram localizadas 49 porções de Cocaína e 01 de Maconha nas vestes do abordado. Diante dos fatos como se apresentavam, foi dada voz de prisão em flagrante ao investigado. Ele foi conduzido juntamente com as drogas à Sede da DISE, onde a Autoridade Policial tomou ciência dos fatos e corroborou a voz de prisão em flagrante.

Após adotadas as medidas cabíveis de Polícia Judiciária, o indiciado foi submetido a exame cautelar e posteriormente escoltado à Cadeia Pública de Sumaré, onde aguardará por Audiência de Custódia.