Leitinho recebe mini campeão de capoeira Gustavo Freires

O prefeito de Nova Odessa, Leitinho Schooder (PSD), recebeu

esta segunda-feira (05/02) o pequeno atleta vice-campeão de Capoeira, Gustavo Freires, de 8 anos. O menino, conhecido por ‘Tigre’, esteve acompanhado do pai – Fábio Freires, mestre de capoeira e treinador. Ele trouxe a medalha de vice-campeão da quarta edição do VMB (Volta ao Mundo Bambas), considerada a maior competição de capoeira do mundo, conquistada no último dia 27/01, no Rio de Janeiro.

O chefe do executivo novaodessense parabenizou o atleta pela conquista da prata. “Parabenizamos o nosso da capoeira, o ‘Tigre’, pelo excelente resultado conquistado no Rio de Janeiro. Ele é criança e tem um futuro brilhante pela frente, pela garra, disciplina e determinação”.

Também estiveram presentes o secretário de Esportes e Lazer, Renan Reis, o adjunto da pasta, José Henrique de Carvalho, e o diretor de Esportes, Daniel Fujihara.

O novaodessense que estuda o 4°ano na Escola Municipal Vereador Osvaldo Luiz da Silva competiu na Arena Olímpica no Rio de janeiro, ou seja, no Centro Olímpico onde foram realizadas as Olimpíadas.

De acordo com Fábio, pai e treinador do atleta, Gustavo treina há 4 anos. “Ele treina no projeto Bom de Ginga, que acontece no bairro Jardim Eneides, e no projeto Menos Tela e Mais Esporte, na quadra da igreja Bakhita”, explica.

Gustavo Tigre soma outros três títulos importantes: campeão dos jogos Ubuntu em Ouro Fino (Minas Gerais), campeão dos Jogos de Hortolândia e campeão do 1° VMB Kids no Rio de Janeiro – todos no ano de 2022.

Além da arte marcial, o menino também joga futebol. “Gratificante ver uma criança de 8 anos já colecionando pódios. O Gustavo está de parabéns e o Fábio também, pelo excelente trabalho que faz”, disse o secretário Renan.

“Excelente notícia para o esporte de Nova Odessa, que segue vitorioso em várias modalidades, agora com a capoeira. Parabenizo o Gustavo Tigre e o Fábio”, comemorou o adjunto da pasta, José Henrique.

