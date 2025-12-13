Encontro no gabinete celebrou a conquista inédita dos jovens judocas e o fortalecimento do judô na cidade

O prefeito Claudio José Schooder, o Leitinho, recebeu em seu gabinete na manhã quinta-feira (11), os jovens judocas Gabriel Ribeiro Jorge e Vitor Sales Cavalcanti, da Associação Cavalcanti de Judô, que conquistaram recentemente a faixa preta 1º Dan, um feito inédito para o município. Acompanhados do professor Eugênio Cavalcanti, do secretário adjunto de Esportes e Lazer, José Henrique Carvalho e de outros alunos da modalidade, os jovens apresentaram as novas graduações e as medalhas obtidas em competições da Federação Paulista de Judô ao longo deste ano.

A conquista histórica, ocorreu em 29 de novembro, em Mauá, onde ambos realizaram o exame técnico de ‘kata’, envolvendo sequências avaliadas de arremessos, imobilizações e defesas. Após serem aprovados pela banca examinadora, tornaram-se os primeiros atletas formados em Nova Odessa a alcançar a graduação de faixa preta, um marco para a modalidade e para o esporte municipal.

“O judô é um esporte que gosto muito e que tive o prazer de treinar quando era criança. O professor Eugênio faz um trabalho sensacional por meio das escolinhas. Temos apoiado em nossa gestão não somente o judô, mas todas as demais modalidades esportivas em nossa cidade, porque o esporte é fundamental na vida dos cidadão”, declarou o prefeito Leitinho.

“É um orgulho ver o judô de Nova Odessa alcançar esse patamar inédito. O esporte é para a vida toda e essa modalidade ensina a trabalhar em grupo e a respeitar não somente o professor, mas também os colegas”, disse o secretário adjunto de Esportes, José Henrique Carvalho.