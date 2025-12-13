O Flamengo bateu o Pyramids Do Egito na tarde deste sábado e agora vai fazer a final do mundial de clubes contra o PSG da França.

Os zagueiros Léo Pereira e Danilo marcaram os gols do time carioca. Os dois tentos foram marcados de cabeça e o jogo aéreo garantiu o Mengão na final.

Nas outras duas vezes neste século que o Flamengo chegou ao mundial interclubes, O time ficou pelo caminho E sequer chegou a grande final.

Hoje tetra da Libertadores, O time do Rio de Janeiro é o brasileiro maior campeão do torneio.