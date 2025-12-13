O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana iniciou, nesta semana, um conjunto de obras de melhoria operacional voltado à redução e ao combate às perdas de água na região atendida pelo Centro de Reservação CR-12.

Aproximadamente 25 mil moradores dos bairros Jardim Brasil, Vale das Nogueiras, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Antônio Zanaga, Vila Bela e Industrial Abdo Najar serão diretamente beneficiados.

As obras compreendem a implantação de 1.677 metros de novas redes de água em PEAD, por Método Não Destrutivo (MND), além da instalação de 11 válvulas redutoras de pressão, três macromedidores e 52 válvulas de gaveta. As intervenções permitirão reforçar o abastecimento, controlar de forma mais eficiente a pressão do sistema, medir vazões em pontos estratégicos e setorizar a rede para identificar e corrigir perdas com maior precisão.

O trabalho teve início com o mapeamento subterrâneo das tubulações existentes, realizado com tecnologia de georadar. O equipamento emite ondas eletromagnéticas que atravessam o solo e retornam com diferentes respostas, conforme os materiais encontrados. Esses sinais são interpretados pelas equipes técnicas, permitindo localizar redes enterradas, identificar interferências e planejar a execução das redes de reforço com maior segurança e precisão.

Nesta sexta-feira (12), o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, acompanhou os trabalhos iniciais, juntamente com representantes da empresa Goiania Mauá Construtora Ltda., contratada pela autarquia, por meio de processo licitatório, para realizar os serviços.

“Essa é uma região que enfrenta problemas de pressão em razão da topografia, sendo de extrema importância esse trabalho para que o sistema fique mais equilibrado, reduza a ocorrência de vazamentos e o abastecimento melhore para a população”, destacou Fábio. “Seguimos trabalhando para oferecer um serviço cada vez melhor, cumprindo o planejamento determinado pelo prefeito Chico Sardelli”, completou o superintendente.

DAE gasta R$ 1,4 milhão

As obras de melhoria nessa região representam um investimento de R$ 1.384.000,00 e integram o programa DAE em Ação pela Água, que reúne iniciativas de modernização e eficiência no sistema de abastecimento do município, sendo uma ação dentro da Operação Perda Mínima e também do Pressão sob Controle.

