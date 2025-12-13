Espaço será inaugurado em breve pela Prefeitura no Jardim Amanda

Continuam em ritmo acelerado as ações da Prefeitura de Hortolândia para conclusão da construção do novo parque socioambiental do Jardim Amanda. No local, equipes da Administração Municipal realizam paisagismo, pintura em geral, poda do mato, limpeza e estão na fase final de implantação dos brinquedos do playground e das mesas e banquinhos. No trecho entre a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro até a Escola de Artes “Augusto Boal”, já foi concluída a concretagem do calçamento que servirá também como pista de caminhada. O plantio de quase três mil metros quadrados de nova grama e a construção de dois pergolados com aproximadamente 14 metros de comprimento também foram realizados.

O PARQUE

O futuro parque socioambiental do Jardim Amanda terá área de 385.000 m2, na região onde existem duas lagoas. Dentre os atrativos que serão oferecidos aos moradores estão: pista de caminhada, academia para o público da terceira idade, playgrounds, espaços de convívio e bicicletários. O local também terá três novos campos de futebol society, com grama artificial, um deles, ao lado do Campo da Mina, já foi concluído. O gramado do Campo da Mina continua recebendo melhorias. Para facilitar a mobilidade e o deslocamento da população, de acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, o futuro parque terá ainda a construção de uma estação de transferência de ônibus municipal.

Parte da obra de canalização do córrego próximo da EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Tarsila do Amaral foi concluída. Outra benfeitoria também prevista é a implantação de um vertedouro na segunda lagoa, para prevenir inundação da rua Benjamin Constant, que fica próxima ao local.

A Prefeitura de Hortolândia deu a ordem de serviço da obra em agosto do ano passado. O parque socioambiental do Jardim Amanda é uma das principais obras do novo PIC, cujo anúncio foi feito, em dezembro de 2023, pelo prefeito José Nazareno Zezé Gomes. A construção é feita com recursos do Fonplata (Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata).