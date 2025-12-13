Clima descontraído, estética urbana e sabores marcantes transformam a unidade em destino certeiro para grupos em dezembro

O interior paulista ganha cada vez mais força como destino gastronômico, e em Santa Bárbara d’Oeste esse movimento se evidencia com o Cão Véio, que virou parada obrigatória para quem busca uma confraternização diferente das tradicionais. Com estética urbana, luz baixa, atmosfera divertida e a irreverência que se tornou marca registrada da rede criada pelo chef Henrique Fogaça e pelo músico Fernando Badauí, a unidade reúne comida autoral, drinks clássicos e porções pensadas para compartilhar, criando o clima ideal para celebrar o fim do ano.

Para quem chega em grupo, o cardápio apresenta alguns dos maiores sucessos da casa. Entre as porções mais pedidas, o Bicho do Mato, jalapeños assados recheados com ragú de linguiça e queijo gratinado, é escolha certeira para começar a noite com intensidade. O Catatau, com pedacinhos crocantes de frango marinados na cerveja Fogaça IPA, aparece como opção versátil para todo tipo de mesa. Outra sugestão que faz sucesso nas confraternizações é o Matilha, bolinho cremoso de cupim acompanhado de pimenta defumada de maracujá.

Entre os burgers, alguns clássicos se destacam. O Rabugento, que combina burger 180 g, cheddar, bacon, ragú de linguiça e jalapeño no pão australiano, está entre os mais pedidos da unidade. O Bruto, com american cheese e mix de mostardas, agrada quem prefere um perfil mais clássico e equilibrado. Já o Shiba Inu, com queijo brie, tomate confitado, cebola caramelizada e mini-agrião, conquista quem busca uma proposta mais aromática e sofisticada.

Nos pratos maiores, perfeitos para grupos ou para quem quer uma experiência mais completa, o Cane Corso, com Ancho Black Angus acompanhado de pão de alho com catupiry, batata palito e vinagrete, é um dos grandes destaques da unidade. Outra sugestão muito procurada é o Fila Brasileiro, filé mignon empanado e recheado com muçarela e gorgonzola, servido com molho de tomate picante e pão tostado. As opções entregam presença à mesa e reforçam a variedade do Cão Véio Santa Bárbara.

Com ambiente convidativo, cardápio autoral e pratos que agradam tanto grupos quanto confraternizações menores, o Cão Véio Santa Bárbara se consolida como uma parada essencial na rota gastronômica do interior paulista em dezembro. Um destino que combina sabor, personalidade e uma dose de irreverência — exatamente o que encontros de fim de ano pedem.

Serviço:

caoveiosbo

Avenida Laerson Andia, 550 – Jardim Firenze, Santa Bárbara D’Oeste/ SP

Horário de funcionamento: De Terça a Sábado, das 18h às 23h30 / Segunda e Domingo: Fechado