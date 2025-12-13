Em função das fortes chuvas registradas ao longo do dia e da previsão de continuidade das chuvas no período da noite, a Prefeitura de Nova Odessa informa o CANCELAMENTO da programação de Natal na Praça prevista para hoje, sábado, 13 de dezembro.

A decisão foi tomada priorizando a segurança de todos os envolvidos: artistas, equipes técnicas, expositores, operações gastronômicas e, principalmente, do público.

A programação de amanhã, domingo (14/12), está mantida a princípio.

No entanto, caso haja ocorrência de chuvas durante o dia

a realização do evento será reavaliada pela equipe técnica. A Prefeitura reforça seu compromisso com a segurança e informará a população com antecedência sobre qualquer alteração.

Agradecemos a compreensão, parceria e colaboração de todos. Desejamos um fim de semana seguro a todos os novaodessenses.