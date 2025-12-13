Campo, na Praça de Esportes do Sanat Clara, será o maior de grama artificial

O novo campo de futebol society implantado pela Prefeitura de Hortolândia na Praça de Esportes do Santa Clara, antigo CIF, está pronto e será inaugurado em cerimônia que acontece nesta segunda-feira (15/12), a partir das 9h. De acordo com a Secretaria de Esporte e Lazer, a estrutura foi construída no lugar de uma das quadras de areia do espaço esportivo e será o maior campo público da cidade com grama artificial, com o objetivo de facilitar a manutenção do espaço. O projeto também contempla a recuperação das estruturas metálicas dos alambrados, iluminação em LED, que ilumina mais com maior economia e permite a prática esportiva noturna, além de melhorias no entorno, como pintura, troca de peças da academia ao ar livre e zeladoria geral. A Praça de Esportes do Santa Clara fica localizada na rua Pedro Pereira dos Santos, Jardim Santa Clara do Lago.

“Convidamos todos a participar desta grande inauguração que marca o início do funcionamento de mais um espaço público com grama artificial para quem gosta de jogar futebol. Uma das quadras de areia está mantida. Portanto, nossa praça oferece esporte para todos os gostos. Neste final de ano, com o verão se aproximando, esperamos uma grande participação da população aliando o esporte à qualidade de vida. Na cidade, continuamos o investimento em nossas estruturas esportivas”, convida o secretário de Esporte e Lazer, Gleguer Zorzin.

FUTEBOL SOCIETY

Hortolândia reforça sua rede de equipamentos voltados para o futebol society. Hoje, a cidade conta com espaços públicos de grama sintética disponíveis nos bairros Remanso Campineiro, Jardim Nova América, Jardim Santa Izabel, Jardim Minda, Jardim Alvorada (Arena Esportiva), Jardim Novo Ângulo (Praça da Cidadania), Jardim Adelaide, Parque Gabriel (Lago da Fé), Jardim Santa Rita de Cássia e Praça da Penha, além do localizado no novo parque socioambiental do Jardim Amanda, que será inaugurado pela Administração Municipal em breve.