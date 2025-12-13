Computadores adquiridos vão melhorar a infraestrutura do órgão e aprimorar o atendimento e a fiscalização no município

O Procon de Nova Odessa recebeu, na quarta-feira (10), dois computadores, um notebook e uma impressora durante uma cerimônia realizada no Auditório do Museu da Inclusão, em São Paulo. Os equipamentos foram entregues pela Fundação Procon-SP e adquiridos por meio de emenda parlamentar destinada ao próprio órgão, que repassou os itens a 319 municípios do Estado de São Paulo.

De acordo com a responsável pelo Procon de Nova Odessa, Kátia Ferrari, que esteve presente na cerimônia, os novos equipamentos irão melhorar significativamente as atividades de proteção e defesa do consumidor no município, por meio do atendimento, orientação e fiscalização dos fornecedores locais.

“Com esses novos computadores, nossa equipe ampliará as condições necessárias para o desenvolvimento de um trabalho mais eficiente, garantindo um atendimento de maior qualidade aos consumidores”, destacou Kátia.