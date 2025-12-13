A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizará nos dias 16 e 17 de dezembro a Formação Pedagógica e Disciplinar voltada às Escolas Cívico-Militares da rede municipal. O encontro acontecerá na Faculdade Anhanguera de Sumaré, das 8h30 às 16h, e será destinado exclusivamente aos gestores das unidades escolares.

A capacitação será conduzida por dois especialistas com atuação nacional no modelo cívico-militar: Matheus Staaks Souza, coordenador-geral de parcerias da Semed com instituições de defesa e segurança pública, e Almir Eustáquio da Silva, presidente da Associação dos Policiais Rodoviários Federais do Tocantins, responsável pelas escolas PRFs e professor da UniPRF (Universidade Corporativa de Polícia Rodoviária Federal).

O objetivo da formação é aprofundar diretrizes pedagógicas, práticas de organização escolar, ações disciplinares e estratégias que fortaleçam um ambiente educacional mais seguro, estruturado e propício ao aprendizado, pilares centrais da proposta cívico-militar.

Ao longo de 2025, Sumaré consolidou avanços importantes na implantação do modelo cívico-militar. A Prefeitura conduziu processos de escuta com famílias, professores e gestores, garantindo participação e transparência em todas as etapas.

A EM Magdalena Maria Vedovato Callegari foi a primeira unidade a aderir ao modelo neste ano. Já a Escola Municipal Eliana Minchin Vaughan tornou-se a segunda escola cívico-militar da rede, após aprovação da comunidade escolar em consulta pública.

Planejamento

O prefeito Henrique do Paraíso reforçou que a cidade tem avançado com planejamento e responsabilidade. “Sumaré tem dado passos firmes na implantação das escolas cívico-militares, sempre ouvindo a comunidade escolar e investindo na qualidade do ensino. A formação para gestores reforça esse compromisso, que é preparar nossas equipes, garantir ambiente escolar mais organizado e apoiar práticas que promovam disciplina, respeito e melhor desempenho dos alunos. Seguiremos trabalhando para oferecer educação pública de excelência”, disse.

O vice-prefeito Andre da Farmácia destacou que a formação qualifica ainda mais o trabalho das escolas. “Investir na formação dos nossos gestores é investir no futuro dos estudantes. O modelo cívico-militar tem se mostrado uma ferramenta importante para melhorar o clima escolar, fortalecer valores e ampliar resultados. Essa capacitação é parte do compromisso da Prefeitura em apoiar nossas equipes e oferecer ensino de excelência”.

O secretário municipal de Educação, Lucas Gomes, também enfatizou o papel estratégico da iniciativa. “É fundamental que nossos gestores estejam preparados para conduzir o modelo cívico-militar com segurança, conhecimento técnico e alinhamento pedagógico. Essa formação vai oferecer bases sólidas para que as escolas avancem em bons resultados, sempre com foco no desenvolvimento dos nossos estudantes”.