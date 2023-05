Atletas de Nova Odessa ganham medalhas na Copa Brasil de Kung-Fu

O projeto social de artes marciais da Pref Nova Odessa segue conquistando resultados positivos.

Alguns atletas que frequentam a escolinha de kung-fu desenvolvida em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, por exemplo, foram campeões domingo (30/04) na Copa Brasil de Kung-Fu, etapa de Cosmópolis. O evento recebeu atletas de várias localidades e contou com diversas apresentações e lutas no tatame. Ao todo, a equipe novaodessense conquistou sete medalhas.

Um dos destaques foi o garoto Vitor Gabriel da Silva, de 12 anos, campeão em luta koshu amador. Outros destaques foram as meninas Sofia Nogueira Dias da Silva, campeã em armas médias intermediária, e Gabriela Gomes, campeã em armas longas intermediaria. Gabriel Custódio Rodrigues também se sagrou campeão em duas categorias – armas médias e armas longas.

O mesmo feito foi conquistado por Everton Felix da Silva, com duas medalhas de 3º lugar em armas longas e mãos livre, e pelo mestre Ivanildo Ciborgui, também medalhista duas vezes, com o 2º lugar em armas longas e armas médias intermediário.

As conquistas foram comemoradas pelo mestre Alexandre de Almeida, faixa preta 8º dan que há mais de 15 anos ensina o esporte aos novaodessenses. “Só temos que parabenizar nossos atletas pelo excelente desempenho, pois novamente fizeram bonito e superaram nossas expectativas, incluindo o Vitor, que começou a treinar há pouco tempo e já é medalhista. Estamos felizes pelo pódio e as medalhas na Copa Brasil de Kung-Fu. Estão de parabéns”, elogiou.

O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) não poupou elogios ao esporte novaodessense, tanto ao kung-fu quanto às demais modalidades. “Nossos atletas são motivos de orgulho para nós. Parabenizo cada um deles, tanto do kung-fu como os demais, por representarem de forma brilhante nossa cidade nas competições. Parabenizo também o mestre Alexandre, meu amigo, que tem feito um excelente trabalho no município. Ver o crescimento do esporte em geral, seja o kung-fu, judô, handebol, vôlei, tênis, malha, é sempre orgulho para mim, enquanto prefeito”, disse Leitinho, que fez judô na infância.

Vale lembrar que em março os atletas da escolinha de kung-fu já tinham conquistado medalhas na Copa América Open de Artes Marciais da DKAM (Dragon Kick Artes Marciais) 2023, em São Bernardo do Campo (região do ABC). O evento recebeu atletas de vários locais do Brasil e até de outros países, como Argentina, Uruguai e Bolívia praticantes de diversos estilos de artes marciais (Kickboxing, Grappling, Boxe, MMA etc).

Entre os atletas medalhistas, destaque para os garotos Samuel Souza, campeão de golpes e de luta, e Sanderson Souza de Almeida, campeão em demonstração de golpes. As garotas Sofia Nogueira e Gabriela Aparecida foram campeãs nas categorias armas médias articuladas e armas médias, respectivamente. Gabriel Custódio Rodrigues foi campeão três formas avançadas. Gabriel Simões foi campeão na categoria boxe amador. Everton Felix foi campeão na luta kickboxing 1. E Jairo Rodrigo sagrou-se campeão na categoria formas avançadas.

