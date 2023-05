Dia D da dengue em ação no último sábado

A Secretaria de Saúde de Sumaré realizou no último sábado (29/04) o Dia D de combate

ao mosquito da dengue. O grupo realizou arrastão da dengue na área central, busca ativa para identificar casos suspeitos, em Nova Veneza, e nebulização na região do Maria Antônia para bloqueio dos casos positivos.

A ação foi organizada a partir de três eixos de atuação: mutirão para retirada de criadouros, nebulização em áreas de risco e busca ativa por casos suspeitos.

Considerando o aumento de casos positivos de dengue na região central, agentes de endemias percorreram, entre 8h e 13h, seis bairros: Jardim João Paulo II, Jardim das Palmeiras, Jardim São João, Jardim Puch, Jardim Santa Madalena e Jardim Consteca. O objetivo é verificar se as residências possuem os chamados criadouros “inservíveis”, como latas, pneus e plásticos, visando interromper a transmissão da doença nessas áreas.

Na região do Maria Antônia, entre 8h e 12h, houve a aplicação de inseticida por nebulização, o popular “fumacê”, para eliminar os mosquitos adultos presentes na área. A escolha do bairro é com base no Índice de Breteau, que indica o número de criadouros por região do município.

Os agentes de endemias visitaram ainda os bairros Jardim Conceição I e II e Jardim Vitória para testagem rápida de moradores. A região não possui notificações positivas de casos de dengue e a ação visa prevenir a subnotificação de casos.