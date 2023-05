Resultados da 1ª Corrida do Trabalhador

Santa Bárbara d’Oeste sediou no domingo (30) a 1ª Corrida do Trabalhador

– prova que contou com apoio da Prefeitura e reuniu mais de 500 corredores de toda a região. O evento teve percursos de 5 e 10 Km, além de caminhada de 3 Km, com percurso passando pela Avenida Corifeu de Azevedo Marques, Rua Paraguai, Rua Argentina, Rua 21 de Abril, entre outras vias, ao lado do Parque dos Ipês e Parque Araçariguama.

Confira o resultado:

5Km Masculino

Marcelo Malteze – Graeteam – 15’53”

Guilherme H. Cibene – Top Training – 16’24”

Lucas V. Canavesi – RCO – 17’06”

Luciano Oliveira – Dunamis – 17’38”

Barnabé Gomes – Raia 1/SEME 17’58”

5Km Feminino

Mirian de Farias – Graeteam – 19’08”

Beatriz Oliveira – Graeteam – 19’39”

Cristiane Perin – 20’01”

Edna Cristina – S2 Assessoria Esportiva – 20’28”

Alessandra Wenzel – Papirus – 21’46”

10Km Masculino

Antônio Marcio Araujo – Top Training – 30’12”

Fernando Augusto – Top Training – 30’56”

Luan Bissoli – Graeteam – 31’38”

Gustavo H. Pereira – S2 – 31’43”

Valdomiro – Lurdes Salgados – 32’26”

10Km Feminino

Natalia Painelli – S2 Assessoria – 37’32”

Juliana de Almeida Scher – Top Training – 37’55”

Anny Karoline – Só os fortes – 39’42”

Andreia da Silva – Superação – 40’51”

Luciana Piza – Só os fortes – 41’54”

