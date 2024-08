Atletas do Instituto Jr Dias se destacam na 25ª Copa Karatê Posse

No último domingo (18), os atletas do Instituto Jr Dias participaram da 25ª Copa de Karatê Posse, realizada na cidade de Santo Antônio de Posse. Sob a orientação da Sensei Izabel Dias, a equipe composta por dezessete karatecas conquistou um total de 29 medalhas, garantindo o 1º lugar na classificação geral por equipes.

“Essas medalhas são o fruto de um trabalho sério, dedicação e uma equipe comprometida, que tem se destacado em diversos campeonatos estaduais e nacionais. Os resultados obtidos demonstram a força e o potencial dos atletas do Instituto Jr Dias.”, destacou Rafael Oliveira, presidente da instituição.

Confira abaixo os medalhistas que elevaram o nome de Americana no pódio:

Leia + Sobre todos os Esportes

*Sub 8 masculino*

🥈🥇Saymon Pietro Dantas Batista

2° Lugar no kata

1° Lugar no Shiai

🥇Arthur Leite Matara

1° Lugar no kata

*Sub 8 Feminino*

🥇🥇Iza Maria Dias

1° Lugar no kata

1° Lugar no Shiai

*Sub 10 masculino*

🥇🥈Kael Andrade Vieira

1° Lugar no kata

2° Lugar no Shiai

🥉🥉Pedro Henrique Toledo de Oliveira

3° Lugar no kata

3° Lugar no Shiai

*Sub 10 feminino*

🥈Maria Luiza Rocha Silva

2° Lugar no kata

🥇🥈Maria Alice Rodrigues Miranda

1° Lugar no kata

2° Lugar no Shiai

*Sub 12 masculino*

🥇Davi Menezes Marinho

1° Lugar no kata

🥇🥇João Miguel de Souza

1° Lugar no kata

1° Lugar no Shiai

🥈Estevan Davi Lima Arakaki

2° Lugar no kata

*Sub 12 feminino*

🥈🥈Emilly Fernandes de Melo dos Santos

2° Lugar no kata

2° Lugar no Shiai

🥇🥇Angela Gabrielly da Costa

1° Lugar no kata

1° Lugar no Shiai

*Sub 14*

🥇🥇Miguel dos Santos Félix Ferreira

1° Lugar no kata

1° Lugar no Shiai

*Cadete feminino 2° kyu acima*

🥇🥇Marina Sofia Mathias Garcia

1° Lugar no kata

1° Lugar no Shiai

*Junior masculino 2° kyu acima*

🥇🥈João Pedro Izidorio da Silva

1° Lugar no kata

2° Lugar no Shiai

*Sênior*

🥇🥈Marcos Vinícius de Carvalho Bragantim

1° Lugar no kata

2° Lugar no Shiai

*Sênior especial*

🥇Giovanni Daniel Mathias Garcia

1° Lugar no kata

O Instituto Jr Dias oferece várias modalidades de esportes gratuitas para moradores de Americana. As atividades são realizadas em alguns bairros da cidade, em sua maioria no Zanaga.