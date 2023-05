Atropelamentos em rodovias. 47% próximo às passarelas

A travessia segura pode ser feita em passarelas, passagens elevadas ou subterrâneas sempre que estas infraestruturas estiverem disponíveis. As travessias também podem ser realizadas em locais devidamente sinalizados com placas de sinalização que advertem os motoristas para a presença de pedestres no trecho. Levantamento feito pela ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo aponta que 47% dos 694 atropelamentos que ocorreram nos 11,1 mil quilômetros de rodovias sob concessão em 2022 aconteceram a 600 metros ou menos de passarelas.

A implantação de passarelas faz parte das obrigações dos contratos do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado. Atualmente, as rodovias concedidas possuem 403 passarelas, número 60 % maior que em 2022 (quando eram 238 ). Para a instalação dos equipamentos são feitos estudos que identificam as áreas de maior fluxo de pedestres, especialmente próximo a áreas urbanizadas adjacentes às rodovias.

Diante destes números, o movimento Maio Amarelo, por meio de ações como Café na Passarela e Pedestre na Via, organizados pelas concessionárias que administram a malha concedida, reforça a importância da utilização deste equipamento para fazer a travessia segura.

Além disso, a estrutura do equipamento também obedece a especificações técnicas para atender às necessidades dos pedestres e também dos ciclistas, como largura e nível de inclinação dentro das diretrizes estipuladas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABTN). Vale lembrar que motos não podem utilizar as passarelas; algumas delas contam, inclusive, com trava-motos, acessórios que impedem que motociclistas utilizem essa travessia.

Entretanto, além da implantação do equipamento, é essencial que a população esteja consciente da necessidade de sua utilização. Confira algumas orientações para fazer a travessia segura:

Evite atravessar as rodovias pelas faixas de rolamento, especialmente em vias duplicadas. Prefira usar preferencialmente as passarelas ou travessias sinalizadas;

Em trechos rodoviários com características urbanas, utilize as passagens nas pontes e viadutos destinados exclusivamente a pedestres e ciclistas;

Ciclistas devem descer da bicicleta e empurrá-la, não é permitido fazer a travessia pedalando;

Embarque e desembarque dos ônibus nos pontos de parada regulamentados e só atravesse a rodovia após a saída do veículo;

Motocicletas não podem utilizar as passarelas e devem fazer a travessia apenas nos retornos permitidos.

Caminhar próximo às rodovias é perigoso. É mais seguro andar atrás de defensas metálicas ou barreiras de concreto, quando possível, e sempre no sentido oposto aos veículos para ser visto mais facilmente.

Programação do Maio Amarelo

A ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo e as concessionárias de rodovias do estado prepararam mais de 300 atividades destinadas a educação no trânsito para o Maio Amarelo, boa parte delas abertas ao público. Além de travessia segura, são abordados temas como não usar celular ao volante, não dirigir sob efeito de álcool, não ultrapassar os limites de velocidades, segura para motociclistas, entre outros. Confira aqui a programação aberta ao público.

Sobre a ARTESP

A ARTESP – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – regula o Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo há mais de 20 anos. Sob sua gerência, estão 20 concessionárias, que atuam em 11,1 mil quilômetros de rodovias, o que representa quase 41,1% da malha estadual, abrangendo 335 municípios.

A Agência também fiscaliza o Transporte Intermunicipal de Passageiros, exceto nas Regiões Metropolitanas de São Paulo, de Campinas, da Baixada Santista, do Vale do Paraíba/Litoral Norte e Sorocaba. Dentre as ações, realiza auditoria de frota, garagem e instalações, ações fiscais na operação das linhas regulares, nos terminais rodoviários e nas rodovias. Além disso, a ARTESP é responsável pela regulação da concessão de 27 aeroportos regionais.