Dia das Mães: Tivoli tem musical gratuito “Um pouco de Elis” nesta sexta

O Dia das Mães é uma data importante e que merece ser celebrada. Por isso, o Tivoli Shopping preparou uma atração especial em homenagem a elas. Nesta sexta-feira (dia 12), às 19h30, o empreendimento promove o musical “Um Pouco de Elis”, um tributo à inesquecível Elis Regina, ícone da música popular brasileira. O espetáculo é gratuito e será realizado na Praça de Alimentação.

Apresentado pela atriz e cantora Vivian Ui e pela banda Bem Brasil, o show conta a história de vida de Elis Regina por meio de suas músicas, interpretadas ao vivo, e que mostram a potência dessa grande artista, considerada uma das mais importantes vozes do Brasil de todos os tempos e que construiu um legado imensurável na música brasileira.

A apresentação promete encantar e emocionar o público com um repertório repleto das principais canções da Pimentinha, entre elas “Como Nossos Pais”, “Fascinação”, “Águas de Março” e “O bêbado e a Equilibrista”.

“Esse musical é nossa homenagem a todas as mamães. Convidamos as famílias para virem celebrar esse momento e se emocionarem com a gente”, convida Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.