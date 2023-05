Aniversário de Nova Odessa tem show internacional gratuito: Double You. O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) anunciou nesta quinta-feira a programação completa de shows da grande Festa de Aniversário de Nova Odessa – 118 Anos, que acontece nos próximos dias 25, 26, 27 e 28 de maio. De quinta-feira a domingo, a população da cidade terá a oportunidade de ver grandes nomes da música nacional – incluindo uma atração internacional no domingo, a banda Double You, famosa pelo remix do clássico “Please Don’t Go”, hit dos anos 1990. O slogan da festa deste ano é “Uma cidade, várias histórias e 118 anos de conquistas!”.

A exemplo de 2022, os shows deste ano vão acontecer no recinto montado especialmente na Praça dos Três Poderes, em frente à Prefeitura, com entrada livre e gratuita, mas controlada e com toda a segurança. Além dos shows, a festa terá Festival Gastronômico com food trucks locais (os mesmos profissionais das Feiras Noturnas), Feira de Artesanato, praça de alimentação, atrações para as crianças e muito mais.

A festa começa na quinta-feira (25/05), a partir das 18h, com a “Noite Gospel”, ecumênica e shows de Regis Danese, Dirceu Essência e Banda, e Grupo Ressurreição. Na sexta-feira é a vez da “Noite do Rock”, a partir das 19h, com a Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss e as releituras de músicas pop, Artéria Rock, Classical Queen e These Days Bon Jovi Cover.

O sábado tem “Noite Revival”, a partir das 18h, com shows de Alê Pachelli, Gael, Banda Mídia e os Gigantes dos Anos 80, com os cantores do rock brazuca 1980 Mauricio Gasperini, Kiko Zambianchi e Cláudio Zoli.

Já no domingo, o recinto da Festa de Aniversário abre às 12h, para o tradicional almoço da família, e segue com programação à tarde e noite, com shows de Manoelito, Nayara Mendes, Heron & Gustavo e, fechando com chave de ouro, o grupo italiano Double You e suas releituras de clássicos do pop mundial, cantadas em Inglês.

“A Festa de Aniversário da nossa cidade no ano passado, a primeira desde o início da pandemia, já foi um grande sucesso, mas neste ano quisemos preparar algo ainda mais especial para a nossa população, buscando valorizar nossos comerciantes e artistas locais e também atender a todos os públicos, com cantores e bandas de destaque de todos os gêneros. Eu e o Mineirinho (o vice-prefeito Alessandro Miranda) temos certeza de que todos vão ficar muito felizes com o resultado”, afirmou o prefeito Leitinho.

PROGRAMAÇÃO

A programação de aniversário de Nova Odessa traz diversas atrações ao longo de todo o mês de maio. Veja:

PROGRAMAÇÃO DOS 118 ANOS

(Ainda sujeita a alterações e ajustes!)

PARADA POÉTICA (ESPECIAL NOVA ODESSA 118 ANOS)

Quando: 08/05, às 19h

Onde: Estação Ferroviária de Nova Odessa (Avenida Carlos Botelho – Centro)

APRESENTAÇÃO DA BANDA SINFÔNICA MUNICIPAL – FEIRA NOTURNA DA RODOVIÁRIA

Quando: 11/05, às 20h

Onde: Rodoviária Municipal – Centro

APRESENTAÇÃO DA BANDA SINFÔNICA MUNICIPAL – FEIRA NOTURNA DO SANTA RITA

Quando: 12/05, às 20h30

Onde: Avenida São Gonçalo (ao lado do Supermercado Paraná) – Jardim Santa Rita

FEIRA DE ARTESANATO NO CENTRO

Quando: 13/05, às 09h

Onde: Praça Central José Gazzetta (Avenida Carlos Botelho – Centro)

REABERTURA OFICIAL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Quando: 18/05, às 14h

Onde: Centro Cultural Herman Jankovitz (Av. João Pessoa, nº 253, Centro)

ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS EM FRENTE À PREFEITURA

Quando: 21/05, às 08h

Onde: Praça dos Três Poderes (Av. João Pessoa, em frente à Prefeitura)

EXPOSIÇÃO SOLENIDADE E EXPOSIÇÃO “SEU OLHAR POR NOVA ODESSA”

Quando: 24/05, às 09h

Onde: Avenida João Pessoa, nº 777 – Centro

FEIRA DE ARTESANATO NO JARDIM SANTA RITA

Quando: 27/05, às 09h

Onde: Praça Dr. Cezar Ladeia (Avenida São Gonçalo)

SHOWS DE ANIVERSÁRIO DE 118 ANOS DE NOVA ODESSA

Fim de semana com shows e gastronomia

Quando:

25/05 – a partir das 18h

26/05 – a partir das 19h

27/05 – a partir das 18h

28/05 – a partir das 12h

Onde: Praça dos Três Poderes (Av. João Pessoa, em frente à Prefeitura)

CORRIDA E CAMINHADA 5K – PARAÍSO DO VERDE

Quando: 04/06, às 7h30

Onde: Avenida Brasil – em frente ao Jardim Botânico Plantarum

https://inscricoes.corridaeaventura.com.br/event/corrida-pedestre/716-corrida-e-caminhada-5k-paraiso-do-verde