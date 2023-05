Calçadão recebe serviços de limpeza para o Dia das Mães

A Prefeitura de Americana realizou, nesta quinta-feira (11), limpeza e lavagem de toda a área do calçadão, região de comércio no centro da cidade.

A ação envolveu as secretarias de Desenvolvimento Econômico, Obras e Serviços Urbanos, Meio Ambiente e Departamento de Água e Esgoto com o objetivo de preparar o centro de compras para o Dia das Mães, período em que o movimento de consumidores aumenta consideravelmente.

“Queremos que o consumidor encontre um local limpo e agradável para realizar suas compras e, com isso, movimentar o comércio da região e a economia da cidade”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros.

Horário especial

O comércio do Centro de Americana funciona com horário especial nestes dias que antecedem a data que homenageia as mães. Na sexta-feira (12), as lojas ficam abertas até às 20 horas; e no sábado (13), atendem das 8 às 18 horas.

