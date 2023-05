O Dia das Mães não é só importante para os filhos, a data é considerada a segunda mais essencial para o comércio, quando ocorre um grande volume de vendas.

Neste ano não deve ser diferente, e por conta disso a ACIA programou um horário especial para esta sexta-feira e sábado.

Com música ao vivo nos dois dias, as lojas do Calçadão irão abrir das 09h às 20h na sexta e das 09h às 18h no sábado.

A Associação também criou uma premiação; quem gastar mais de R$ 50,00 até dia 30/05 concorre a R$ 200 mil em prêmios durante o ano. Uma moto, uma Smart TV 42 polegadas, um smartphone e um notebook serão sorteados neste mês.