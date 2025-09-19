A Audi Brasil anuncia Sascha Sauer como seu novo CEO e Presidente, com início das suas atividades a partir de hoje. Com uma carreira de mais de 28 anos na indústria automotiva, o executivo faz parte do Grupo Audi desde 1997. Sua sólida experiência internacional inclui a liderança das operações da Audi na África do Sul nos últimos cinco anos, período no qual alcançou conquistas estratégicas e operacionais significativas. Sascha Sauer sucede a Daniel Rojas, que retornou ao Chile para assumir novas responsabilidades dentro do Grupo Volkswagen.

Em sua nova função, Sascha Sauer será responsável por continuar a liderar a Audi do Brasil rumo a um novo ciclo de crescimento. Suas prioridades estratégicas incluem avançar o plano de eletrificação da marca no País, fortalecer as iniciativas de vendas e pós-vendas, evoluir os processos de digitalização e o envolvimento do cliente por meio de plataformas de experiência exclusivas, além de aprofundar as parcerias com a rede de concessionárias. Com sua ampla experiência internacional e visão de futuro, o executivo alemão está comprometido em liderar a Audi no Brasil durante um momento crucial de transformação na indústria automotiva.

Nascido em 1971 na cidade de Fulda, na Alemanha, Sascha Sauer construiu uma sólida carreira internacional, tendo vivido, estudado e trabalhado profissionalmente em vários países, incluindo Alemanha, Reino Unido, Hong Kong, China e África do Sul. Segundo Sauer, este é um momento único para a Audi do Brasil, já que a marca se preparou para lançar 13 novos produtos em 2025 e mais novos modelos em 2026. Essa ofensiva de lançamentos apoiará tanto a marca quanto seus parceiros de varejo, abrindo um novo capítulo para a empresa no País.

“A indústria automotiva global está passando por um período de grande transformação, em que os desafios são tão significativos quanto as oportunidades. A Audi continua comprometida em liderar o caminho rumo à mobilidade premium progressiva. Com o apoio de uma equipe altamente qualificada no Brasil e uma colaboração mais estreita com nossa rede de concessionárias, estamos preparados para fortalecer as bases sólidas construídas nos últimos anos. Nosso foco é alcançar um crescimento estratégico, acelerar os processos de digitalização e evoluir a forma como nos relacionamos com os clientes”, afirmou o executivo.

As operações da Audi no Brasil estavam sendo lideradas por Daniel Rojas desde 2022. Durante o período de transição, o negócio foi temporariamente gerenciado pelo Diretor Executivo e Diretor Financeiro Philippe Siffert. “Gostaria de agradecer a Philippe Siffert e a todos os funcionários pela liderança e gestão da Audi do Brasil durante o período de transição. Tenho o prazer de encontrar uma equipe competente, capaz de avançar em direção aos objetivos da marca nos próximos anos com uma nova fase de produtos, serviços e plataformas de experiência, com destaque para nossa entrada na Fórmula 1”, conclui Sauer.

Audi Brasil

Este é um momento único para a Audi do Brasil, que já confirmou 11 novos veículos no mercado nacional neste ano: A3 Sportback, A3 Sedan, RS 3 Sedan, Q5, Q5 Sportback, SQ6 Sportback e-tron, Q6 Sportback e-tron, RS 6 Avant GT, RS Q8 Performance, A5 e A6 e-tron. No total, serão 13 novos produtos em 2025, incluindo novo Q5 no último trimestre deste ano, e vários outros modelos em 2026. Essa ofensiva de lançamentos apoiará a marca e o varejo, abrindo um novo capítulo para a Audi no Brasil. A marca comemorou 30 anos de presença no Brasil em 2024, uma jornada repleta de desafios e conquistas.

A marca das quatro argolas se estabeleceu no País e possui concessionárias em todas as regiões, com mais de 40 lojas, sede administrativa em São Paulo (SP), terminal logístico em Vinhedo (SP) e fábrica em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba (PR), onde são produzidos os modelos Audi Q3 e Audi Q3 Sportback.

A Audi do Brasil possui uma estratégia integrada de negócios e sustentabilidade, com projetos que incorporam compromissos ambientais e sociais nas áreas de eletrificação, redução de emissões de carbono, diversidade, inclusão, cultura e educação. A Audi é pioneira na agenda ESG ao promover a eletromobilidade e já investiu quase R$ 90 milhões em infraestrutura de recarga em todo o Brasil, oferecendo carregadores elétricos em mais de 40 concessionárias e em diversos outros locais. A empresa está comprometida em moldar a mobilidade premium progressiva do futuro e gerar um impacto positivo na sociedade e no meio ambiente.

