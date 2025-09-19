No próximo sábado, dia 20 de setembro, a cidade de Americana será palco do evento Butechno, que acontece na Base Obrigado Vida, localizada na Rua Silvino Bonassi, n° 840, no Nova Americana. O evento, que inicia a partir das 16:00h, promete reunir os amantes da música eletrônica, em uma celebração vibrante e cheia de energia.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O Butechno nasceu em 2008 com a finalidade de criar um espaço onde os entusiastas da música eletrônica pudessem se encontrar, compartilhar experiências e apreciar as sonoridades que definem esse gênero. Desde sua criação, o evento tem se destacado como um ponto de encontro para DJs e fãs, promovendo uma atmosfera de união e celebração. O projeto é organizado pelo Núcleo Eletronik Space, que tem como missão fomentar a cultura eletrônica na região desde 2002.

Nesta edição, o line-up conta com renomados DJs que prometem agitar a pista e proporcionar uma experiência inesquecível. Entre os artistas confirmados estão Renato C. vs Flavinho Rodelli, Rithalina, T.O.B.O., KLBR e BR BLACK, também conhecido como Bruno Costa. Cada um deles traz seu estilo único, garantindo uma noite diversificada e cheia de surpresas.

Os ingressos para o evento já estão disponíveis na plataforma de venda on-line Lets.Events. Os organizadores recomendam que os interessados adquiram seus convites com antecedência, uma vez que a expectativa é de casa cheia.

O Butechno não é apenas um evento, mas sim uma celebração da cultura eletrônica, unindo pessoas de diferentes origens e estilos em torno da música. Venha fazer parte dessa experiência única e curta a energia contagiante do Butechno!

Serviço Butechno:

Data: 20 de setembro de 2025

Local: Base Obrigado Vida

Endereço: Rua Silvino Bonassi, nº 840, Nova Americana – Americana

Horário: A partir das 16:00h

Ingressos: Lets.Events

Informações: Instagram @EletroniSpace

Leia + sobre Famosos, artes e música