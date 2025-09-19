Câmara Americana sem água

A Câmara de vereadores de Americana está sem água desde a quinta-feira. Um caminhão pipa foi levado para o local para encher a caixa d’água.

A cidade passa pelo debate em torno da privatização e assessores e alguns vereadores se mostraram bastante irritados com a privação de água nestes dois dias.

A expectativa é que os vereadores tenham água para a sessão que acontece na próxima terça-feira.

Câmara segue com atividades

Os vereadores seguiram com atividades na quinta. Assessores foram aos gabinetes e houve entrega de medalhas de mérito esportivo na noite.

