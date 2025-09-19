Americana participa de discussão sobre desenvolvimento sustentável nos municípios

Leia + sobre política regional

A Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Americana participou do evento Conexão Clima, promovido pelo Google Brasil em parceria com o projeto Brasil Sustentável, nesta terça-feira (16), no edifício Pátio Victor Malzoni, em São Paulo. O encontro reuniu gestores públicos, representantes do setor privado e da sociedade civil para discutir iniciativas de desenvolvimento sustentável nos municípios.

O secretário-adjunto de Meio Ambiente, Neto Franzatto, e a diretora de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura, Kátia Birke, representaram a Prefeitura.

“Muito importante a participação de Americana no Conexão Clima, do Google Brasil, para o aprimoramento do trabalho voltado ao meio ambiente no município e apresentação de novas ferramentas tecnológicas para inovar e implementar projetos de sustentabilidade na cidade”, destacou Franzatto.

Programação

A programação incluiu palestras sobre Sustentabilidade e Inovação, Mudanças Climáticas, Federalismo Climático: Desafios e Responsabilidade, relatos de casos de sucesso em cidades brasileiras e COP 30: O Brasil no Centro da Ação Climática. Também foram apresentadas ferramentas do Google, como EIE, Waze for Cities, Google Maps (GMCP) Air Quality, Plus Codes, Green Light e Social Impact (Flood Rub e Alerta Crises).

Kátia Birke ressaltou a relevância da troca de experiências entre municípios. “Conhecer as vivências de cada cidade para promover ações de sustentabilidade é fundamental para o avanço e aperfeiçoamento do trabalho, fortalecendo a política municipal de meio ambiente”, afirmou.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, reforçou o compromisso do município com a sustentabilidade. “Americana está conectada com as boas práticas de gestão climática, incentivando as ações de sustentabilidade e preservação do meio ambiente, uma prioridade do governo do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi”, disse.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP