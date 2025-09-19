Iniciativa visa arrecadar tampinhas pet para transformar em renda e ajudar famílias assistidas, além de incentivar a reciclagem e cuidar do meio ambiente

O Auto Posto Maxi e a Conveniência Maximania, em Nova Odessa, realizam neste sábado, dia 20, o lançamento da Campanha “Mania de Tampinhas”, iniciativa que une solidariedade e sustentabilidade. A ação tem o objetivo de arrecadar tampinhas pet, de qualquer tipo, que serão transformadas em recursos financeiros para a ONG Pernas da Alegria, que atende mais de 250 crianças e adolescentes com deficiência. A iniciativa será das 9h às 12h.

“Essa campanha nasceu de uma ideia simples: aproveitar o alto consumo de produtos com tampas e, ao invés de descartá-las, arrecadá-las para ajudar quem tanto precisa”, explica a diretoria do Auto Posto Maxi e Conveniência Maximania.

“Cada tampinha reciclada representa não apenas um gesto de cuidado com o meio ambiente, mas também a oportunidade de transformar vidas. Com a venda das tampinhas, conseguimos gerar recursos que serão revertidos para famílias que atendemos, promovendo inclusão e qualidade de vida”, explica Lilica Amâncio, responsável pela ONG Pernas da Alegria.

A participação é aberta a toda a comunidade: qualquer pessoa que passar pelo posto e pela conveniência pode contribuir, independentemente de consumir no local. Basta deixar suas tampinhas na caixa de arrecadação que estará disponível.

É possível doar tampinhas de produtos como:

Higiene: shampoo, condicionador, pasta de dente, máscara de cabelo;

Condimentos: ketchup, maionese, mostarda, molhos;

Limpeza: sabão líquido, detergente, amaciante;

Bebidas: água, sucos, refrigerantes, isotônicos, energéticos;

Outros: tampas de canetas sem metal.

Meio ambiente em Nova Odessa

A campanha Mania de Tampinhas também reforça a importância da reciclagem: estima-se que uma tonelada de tampinhas plásticas recicladas evita a emissão de 1,5 tonelada de CO2 na atmosfera, reduzindo a poluição e contribuindo para um planeta mais sustentável.

Estudos apontam que são produzidas mais de 400 milhões de toneladas de plástico por ano no mundo, sendo que cerca de 50% é de uso único, como as tampinhas de garrafas que, muitas vezes, acabam em lixões e nos oceanos, prejudicando a vida marinha.

Além de gerar recursos para uma causa solidária, a campanha Mania de Tampinhas também favorece a mobilização e conscientização da comunidade, além de contribuir para a redução do plástico no meio ambiente, incentivar a economia circular, estimular o hábito de separar resíduos e sensibilizar sobre o consumo consciente.

O Posto Maxi e a Conveniência Maximania estão localizados na Avenida Ampélio Gazzeta, no Distrito Industrial Fritz Berzin, e funcionam diariamente, das 5h às 21h30.

SERVIÇO:

Lançamento Campanha Mania de Tampinhas

🗓️20 de setembro de 2025

⏱️das 9h às 12h

🚩Auto Posto Maxi e Conveniência Maximania (Avenida Ampélio Gazzeta, Distrito Industrial Fritz Berzin, Nova Odessa)

