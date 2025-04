A Câmara de Americana aprovou em sessão nesta terça-feira (8) a audiência pública para discutir a possibilidade de implantação dos pedágios na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). O requerimento da Frente Parlamentar composta por 8 vereadores foi aprovado por 17 votos favoráveis e uma ausência. O encontro está marcado para o dia 5 de maio, a partir das 19 horas, no plenário da câmara.

O projeto do Governo de São Paulo prevê que sejam instalados pórticos de pedágio em três pontos da rodovia: no quilômetro 122, em Americana; km 144, em Santa Bárbara, e km 154, em Piracicaba, em ambos os sentidos. Para automóveis simples, as tarifas de pedágio da SP-304 vão custar entre R$ 1,83 e R$ 3,48, de acordo com estudo da Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado. O governo ainda reforçou, por meio de seu site, que os motociclistas serão isentos do pagamento da taxa.

A Frente Parlamentar criada pelo Poder Legislativo para debater os impactos da instalação dos equipamentos é composta por Fernando da Farmácia (PSD), Gualter Amado (PDT), Jean Mizzoni (Agir), Marcos Caetano (PL), Pastor Miguel Pires (PRD), Professora Juliana (PT) e Renan de Angelo (Podemos). O projeto de concessão da Rota Mogiana, que abrange 385 km de rodovias, segue em análise técnica após o encerramento da consulta pública realizada entre 20 de fevereiro e 21 de março de 2025.

Esta semana houve a manifestação de dois políticos da região afirmando que os pedágios não devem ser instalados, ambos após conversa com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). O secretário nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, Denis Andia, e o assessor técnico da Casa Civil do Estado, Ricardo Molina, divulgaram vídeos em redes sociais que não deverá mais haver pedágios na Rodovia Luiz de Queiroz.

De qualquer maneira, o projeto continua em fase de análise técnica. O modelo planejado é o sistema free flow, de cobrança eletrônica por meio de tags nos veículos e sem a presença de cabines físicas. Para se ter uma ideia do movimento na SP-304, que serve muito como uma avenida entre os moradores das cidades, em 2024 trafegaram pelo via 13,5 milhões de motoristas, segundo dados do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), atual administrador da rodovia enquanto ela não é concessionada.