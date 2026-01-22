População tem audiência pública sobre concessão do transporte em Hortolândia

Ação acontece no Paço Municipal, dia 12 de fevereiro, às 10h

Ouvir a população e as necessidades de cada um faz parte do conjunto de ações realizadas pela Prefeitura que seguem o desenvolvimento inteligente e sustentável de Hortolândia para os próximos anos. As audiências públicas são essenciais para a troca de idéias e sugestões que contribuem com o planejamento da cidade em diversos aspectos. O transporte público é um dos temas de mais apelo no cotidiano da população.

Interessados podem participar da Audiência Pública da nova concessão do transporte coletivo urbano que acontece no dia 12 de fevereiro, às 10h, no Salão Nobre do Palácio dos Migrantes “Paço Municipal Prefeito Ângelo Augusto Perugini”, localizado na rua Professor Celina Franceschini Bueno, nº 100, no Jd. Metropolitan. Basta ir até o local.

Além da sociedade civil, participam da audiência pública representantes da Secretaria de Mobilidade Urbana da Administração Municipal, do Ministério Público do Estado de São Paulo, ARTESP (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo) e da Câmara Municipal de Hortolândia.

“O objetivo da audiência pública é informar, debater, coletar informações e sugestões, ainda mais quando se trata de um assunto tão importante como o transporte público. O contrato da nova concessão será para os próximos 30 anos. A população poderá acompanhar, de perto, as medidas adotadas, assim como o funcionamento da outorga e contribuir na construção dos projetos voltados ao tema”, explica o secretário de Mobilidade Urbana, Atílio André Pereira.

