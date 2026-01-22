João Frizo, reverenciado diretor de rodeio da Festa do Peão de Americana, faleceu no início da tarde desta quinta (22/01). Ele tinha 79 anos e estava internado há alguns dias no Hospital São Francisco.

Ele havia perdido em 2020 o filho Du Frizo, de apenas 43 anos. Du morreu após um mal súbito quando estava em Tietê.

João deixa a esposa Adélia, dois filhos (Daniela e Leonardo), além de netos.

Velório de João Frizo

O velório será das 7h às 10h desta sexta-feira (23), no velório da Saudade.

O NM externa os pêsames e sentimentos aos amigos e familiares.