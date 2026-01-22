Santa Bárbara abre inscrições para Educação de Jovens e Adultos (EJA) 2026

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste abre nesta quarta-feira (21) as inscrições para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) com início das aulas em 2026. O curso é gratuito e voltado a jovens, adultos e idosos com 15 anos completos ou mais que não tiveram acesso ou não concluíram o Ensino Fundamental I (1ª a 4ª série).

As matrículas podem ser realizadas na sede da EJA, localizada na Emefei “Profª Antonia Dagmar de Almeida Rosolen”, na Rua México, nº 220, Vila Sartori.

O curso é ofertado na modalidade presencial, com aulas no período noturno, de segunda a sexta-feira, das 19 às 22 horas. A grade curricular inclui Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Arte e Informática, ministradas por professores especializados.

Os alunos matriculados têm acesso gratuito a material escolar, livros didáticos, transporte e lanche.

Para se inscrever, é necessário apresentar cópia da certidão de nascimento ou casamento, comprovante de endereço, CPF, RG, cartão do SUS e uma foto 3×4. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7 às 21h30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3454-4343.

