Audiência pública da Saúde é na próxima 6ª-feira em Americana

A Secretaria de Saúde de Americana realiza, na próxima sexta-feira (26), a audiência pública para prestação de contas referente ao 2º quadrimestre de 2025. O evento, aberto ao público, acontece na Câmara Municipal, a partir das 9h, com transmissão ao vivo pelo YouTube, no canal da Prefeitura de Americana (www.youtube.com/prefeituraamericanaoficial).

Na audiência, a pasta vai apresentar as ações realizadas pelos diversos setores, bem como a destinação dos recursos financeiros repassados pelas esferas de governo relativos ao período analisado.

“A audiência pública é um momento de transparência e diálogo, em que a população pode conhecer de perto como estão sendo aplicados os recursos da saúde em nossa cidade. É muito importante que os cidadãos participem, acompanhem e contribuam com esse processo, fortalecendo juntos o SUS em Americana”, destaca o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Determinada pela Lei Federal nº 141 de 2012, a audiência pública é uma importante ferramenta

para o controle social do SUS (Sistema Único de Saúde). Em Americana, a audiência também é determinada pela Lei Municipal nº 5.717 de 2015.

O endereço da Câmara Municipal de Americana é Avenida Monsenhor Bruno Nardini, nº 1.835 – Jardim Miriam.

