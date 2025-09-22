O temporal previsto para a região chegou com muito vento (ventos com violência) e derrubou o muro de um condomínio de alto padrão na região da Praia dos Namorados.

Foram registrados ventos muito fortes e algumas árvores caídas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Menos de um dia depois de incêndios que assustaram e destruíram carros, agora é a vez do vento com chuva. A temperatura deve cair nas próximas horas e persistir mais baixa nestes primeiros dias de primavera.

O forte vento também quebrou um poste no condominio do lado do Phillip Dodson, (conjunto de prédios).

Foram registradas quedas de energia em Americana e Nova Odessa.

Temporal e mudanças climáticas

O temporal que chega esta segunda seguido de um domingo de secura, fumaça e incêndios parece um prenúncio ou confirmação das mudanças climáticas que atingem o Brasil nos últimos anos.

Mais notícias da cidade e região