Augusto Melo vence eleição do Corinthians

A Comissão Eleitoral do Corinthians anuncia que Augusto Melo

é o novo presidente do clube, após vencer a eleição realizada neste sábado (25), no Parque São Jorge.

O processo eleitoral se deu de forma tranquila e ordenada, encaminhando assim o próximo ciclo do Corinthians.

No resultado, Augusto Melo recebeu 2.771 votos dos associados, contra 1.413 votos do candidato André Luiz de Oliveira. Ainda houveram 39 votos em branco e 82 nulos.

A apuração também definiu as oitos chapas com os novos membros do Conselho Deliberativo do próximo triênio:

22 — Preto no Branco – 452 votos

30 — Salve o Corinthians – 355 votos

55 — Paixão Corinthiana – 324 votos

82 — Movimento Corinthians Grande – 298 votos

77 — São Jorge – 297 votos

11 — Fiéis Escudeiros – 287 votos

15 — Tradição Corinthiana – 283 votos

10 — Renovação e Transparência – 279 votos

As chapas suplentes serão:

21 — Liberdade Corinthiana – 272 votos

90 — Oficial 90 – 261 votos

As outras chapas tiveram os seguintes resultados:

88 — União — 256 votos

85 — Arquibancada — 248 votos

26 — Somos Associativos — 240 voto

33 — Corinthians Com Respeito — 174 votos

83 — Valores Corinthianos — 113 votos

23 — Resgata Corinthians — 82 votos

