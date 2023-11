O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer

que foi ‘roubado’ na eleição. Ele atacou o sistema eleitoral brasileiro em evento com apoiadores no Rio de Janeiro.

Ele esteve na cidade para endossar o deputado federal amigo dos filho Ramagen, que deve ser o candidato do PL na capital do estado nas eleições de 2024.

“Ninguém entende o que aconteceu em outubro do ano passado. Se eu sou o ex mais querido do Brasil, não sou ex por causa do povo. A grande maioria do povo está conosco”, disse.

“Isso que aconteceu, dispenso palavras. Vocês bem sabem quem interferiu e quem decidiu nas eleições. Repito, quem decidiu não foi o povo. O povo não foi respeitado. Mas vamos considerar o ano passado uma página virada.”

No discurso, o ex-presidente também fez uma citação indireta à crise entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal após a aprovação da PEC que limita os poderes da corte.

“Os fatos dessa semana, ocorridos entre dois poderes em Brasília, bem demonstram o quão podre é este sistema, por quanto tempo esse sistema dominou o nosso Brasil.”

