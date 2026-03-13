A partir do dia 17 de março, o WhatsApp da Motiva Autoban, passa a utilizar o número 0800 055 5550 – o mesmo já conhecido pelos clientes do Sistema Anhanguera-Bandeirantes – para solicitar serviços médico e mecânico, por telefone.

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Nesta data, o número atual do WhatsApp, (11) 4589 3999 será desativado e os atendimentos passarão a ser realizados, exclusivamente, pelo número 0800 055 5550.

O atendimento será realizado por meio de Inteligência Artificial (IA), oferecendo mais agilidade e praticidade aos motoristas. Para utilizar o serviço, basta acessar o WhatsApp pelo número 0800 055 5550 e escolher a opção desejada no menu automático, que disponibiliza informações sobre:

Condição de tráfego

Tarifas de pedágio

Solicitação de auxílio

Contato com a ouvidoria

Entre outras funcionalidades

Após a seleção, o atendimento é concluído por respostas automáticas ou direcionado para a equipe do Centro de Controle Operacional (CCO), que dará continuidade ao suporte. As equipes atuam 24 horas por dia e podem ser acionadas a qualquer momento.

Um recurso importante é a possibilidade de compartilhar a localização exata pelo aplicativo, facilitando a identificação do ponto onde o motorista se encontra nas rodovias. Em situações de urgência, um atendente humano do CCO assume imediatamente o atendimento.

Com essa novidade, a Motiva Autoban reforça seu compromisso com a segurança, eficiência e inovação no atendimento aos clientes que utilizam, diariamente, as rodovias.

Sobre a AutoBAn

A AutoBAn é responsável, desde 1º de maio de 1998, pela administração do Sistema Anhanguera-Bandeirantes. A concessionária gerencia 316,8 quilômetros de rodovias, compreendendo a SP-330 (Via Anhanguera), de São Paulo a Cordeirópolis, com extensão de 147,04 quilômetros; a SP 348 (Rodovia dos Bandeirantes), de São Paulo a Cordeirópolis, com 159,67 quilômetros de extensão; a SP-300 (Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto), com extensão de 2,6 quilômetros e a interligação SPI-102/330 (Rodovia Adalberto Panzan), com extensão de 7,44 quilômetros.

Sobre a Motiva

Maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, atua nas plataformas de Rodovias, Trilhos e Aeroportos. São 39 ativos, em 13 estados brasileiros e 16 mil colaboradores. A Companhia é responsável pela gestão e manutenção de 4.475 quilômetros de rodovias, realizando cerca de 3,6 mil atendimentos diariamente. Em Trilhos, por meio da gestão de metrôs, trens e VLT, transporta anualmente 750 milhões de passageiros. Em Aeroportos, com 17 unidades no Brasil e três no exterior, atende aproximadamente 45 milhões de clientes anualmente. Foi a primeira empresa a abrir capital no Novo Mercado da B3 e compõe há 14 anos o hall de sustentabilidade da B3.