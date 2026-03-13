O senador Flávio Bolsonaro (PL) informou nesta sexta-feira (13), por suas redes sociais, que o ex-presidente Jair J Bolsonaro (PL) precisou voltar ao hospital. Bolsonaro teria acordado com calafrios e crise de vômito, informou o candidato à Presidência da República.

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Flávio é o herdeiro do pai e deve ser o candidato a presidente do PL nas eleições deste ano. Ele conta com o apoio do pai e do presidente nacional da legenda, o ex-deputado Waldemar da Costa Neto.

O senador fez um post em suas redes sociais, onde informou que ex-presidente estava a caminho do hospital. O ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses na Papudinha, presídio localizado no complexo da Papuda, em Brasília.

Em janeiro, Bolsonaro deixou o hospital após oito dias internado em uma viatura descaracterizada da PF.

Minutos antes, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também deixou o local. O veículo foi acompanhado por batedores da Polícia Militar do Distrito Federal.

Por várias vezes, a defesa de JB pediu que ele seja levado para a prisão domiciliar por causa de seu estado de saúde. Ele tem 70 anos e seus aliados políticos falam que ele sofre ainda consequências da facada que sofreu em setembro de 2018, um mês antes da eleição que o levou ao comando do país.

Bolsonaro foi internado no Hospital DF Star na véspera de Natal, com aval de Moraes, para passar, no dia seguinte, por sua oitava cirurgia desde 2018, quando sofreu o atentado a faca durante a campanha eleitoral. A intervenção cirúrgica visou tratar de uma hérnia inguinal.

J Bolsonaro

O ex-presidente também passou por uma série de procedimentos em seu nervo frênico, com o objetivo de amenizar suas crises recorrentes de soluços.