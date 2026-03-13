O senador Flávio Bolsonaro (PL) informou nesta sexta-feira (13), por suas redes sociais, que o ex-presidente Jair J Bolsonaro (PL) precisou voltar ao hospital. Bolsonaro teria acordado com calafrios e crise de vômito, informou o candidato à Presidência da República.

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Flávio é o herdeiro do pai e deve ser o candidato a presidente do PL nas eleições deste ano. Ele conta com o apoio do pai e do presidente nacional da legenda, o ex-deputado Waldemar da Costa Neto.

O senador fez um post em suas redes sociais, onde informou que ex-presidente estava a caminho do hospital. O ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses na Papudinha, presídio localizado no complexo da Papuda, em Brasília.

Em janeiro, Bolsonaro deixou o hospital após oito dias internado em uma viatura descaracterizada da PF.

Minutos antes, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também deixou o local. O veículo foi acompanhado por batedores da Polícia Militar do Distrito Federal.

Por várias vezes, a defesa de JB pediu que ele seja levado para a prisão domiciliar por causa de seu estado de saúde. Ele tem 70 anos e seus aliados políticos falam que ele sofre ainda consequências da facada que sofreu em setembro de 2018, um mês antes da eleição que o levou ao comando do país.

 

J Bolsonaro

Bolsonaro foi internado no Hospital DF Star na véspera de Natal, com aval de Moraes, para passar, no dia seguinte, por sua oitava cirurgia desde 2018, quando sofreu o atentado a faca durante a campanha eleitoral. A intervenção cirúrgica visou tratar de uma hérnia inguinal.

 

J Bolsonaro

O ex-presidente também passou por uma série de procedimentos em seu nervo frênico, com o objetivo de amenizar suas crises recorrentes de soluços.

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