As obras da UTI Pediátrica de Santa Bárbara d’Oeste avançam. Com investimento de mais de R$ 2 milhões em recursos próprios da Prefeitura, 10 leitos são implantados em uma área de 366 m² no Hospital Santa Bárbara | Santa Casa de Misericórdia.

Os serviços de alvenaria são executados pela equipe de trabalho e os próximos passos do cronograma serão as novas instalações elétrica e hidráulica.