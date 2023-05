As obras de recuperação da Estrada Municipal Norma Marson Biondo, em Sumaré, se aproximam da reta final! A melhoria, intermediada pelo deputado estadual Dirceu Dalben junto ao Governo do Estado e em parceria com o prefeito Luiz Dalben, está garantindo melhores condições de mobilidade urbana e segurança viária à população.

A estrada faz a ligação da região central da cidade com a Rodovia dos Bandeirantes, a área rural e também com o município de Monte Mor. “É uma obra de interesse regional muito importante, uma via de grande fluxo de veículos e caminhões, que estava com asfalto bastante deteriorado e conseguimos que o Governo do Estado realizasse esse investimento. Fico muito feliz em ver mais essa obra avançando, em poder contribuir com o desenvolvimento de Sumaré e toda região!”, comentou o deputado.

As obras envolvem a fresagem do pavimento antigo, recapeamento asfáltico, implantação de canaletas nas laterais da pista para escoamento das águas pluviais e nova sinalização de trânsito nos 7,1 quilômetros de extensão da via. As melhorias são realizadas por meio do programa estadual “Novas Vicinais”, que tem como objetivo ajudar os municípios a modernizar estradas vicinais, levando mais segurança para os motoristas e oferecendo melhores condições de tráfego e logística para o escoamento da produção agrícola.

No início do ano, as obras de recuperação da Estrada Municipal Norma Marson Biondo foram interrompidas devido às chuvas e também por questões contratuais. Porém, foram retomadas recentemente, após intervenção do Deputado Dalben junto ao DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagens do Estado de São Paulo). O superintendente do departamento, Coronel Sérgio Codelo, esteve pessoalmente em Sumaré no mês de abril para vistoriar as condições das obras.

“Agradeço novamente ao coronel pela sua atenção e agilidade em providenciar a retomada dessas melhorias, tão importantes e esperadas pela população. Além das obras na Estrada Municipal Norma Marson Biondo, após esse nosso trabalho junto ao DER, também já foi concluída a recuperação asfáltica de um trecho da Avenida Fuad Assef Maluf, na região do Picerno – outra benfeitoria que estava prevista pelo programa Novas Vicinais e que ainda não havia sido iniciada”, explicou Dalben. O programa também já recuperou a Estrada Municipal Mineko Ito, em Sumaré.

No total, o Governo de São Paulo está investindo no município R$ 13,7 milhões em obras dentro do Novas Vicinais e R$ 8,9 milhões pelo Estrada Asfaltada. Além disso, são mais R$ 35,7 milhões na construção de um viaduto de ligação entre Sumaré (Parque Bandeirantes) e Hortolândia (Jardim Nova Europa), transpondo a linha férrea, cujas obras também seguem a todo vapor e são resultado do trabalho do Deputado Dalben.

“Investir em infraestrutura é investir na qualidade de vida da população! Não são apenas as melhorias no trânsito, na mobilidade urbana. Os serviços realizados também geram empregos diretos e indiretos, promovendo o desenvolvimento econômico na cidade, na região e todo nosso estado! Contem sempre com nosso mandato”, concluiu o parlamentar.