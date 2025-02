Um avião de pequeno porte caiu na avenida de São Vicente, no bairro da Lapa, na zona oeste de São Paulo, próximo ao aeroporto de Congonhas. A queda aconteceu por volta das 7h20 minutos.

O King Air ia para Porto Alegre. Duas pessoas que estavam na aeronave morreram.

Ainda não há informações sobre vítimas. A aeronave teria atingido veículos.

Ônibus foi atingido por avião que caiu na zona oeste de SP. Segundo a SPTrans o ônibus é de prefixo 11732, da empresa Santa Brígida. O veículo foi incendiado com a queda.

Feridos do acidente de avião

Um motociclista foi atingido e pessoas que estavam no ônibus conseguiram sair antes que ele pegasse fogo. O motorista do ônibus teria sofrido ferimentos e foi atendido.

Segundo acidente aéreo em São Paulo do ano

No último dia 17, 0 empresário André Feldman e a esposa morreram na queda de helicóptero na rodovia dos Bandeirantes, próximo a Caieiras -SP. Foi também em uma sexta-feira.

A aeronave saia do aeroporto campo de Marte em São Paulo com destino a cidade de Americana-SP. Além do piloto, estavam a bordo, André Feldman, esposa e filha.