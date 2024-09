Quem disse que, para conceber sutileza e elegância a um espaço, ele precisa ser composto apenas por referências neutras e discretas? Cores e desenhos são poderosos aliadas nos projetos na arquitetura de interiores, uma vez que são capazes de transmitir mensagens, estimular sensações e criar belíssimos efeitos visuais. Nesse sentido, os azulejos coloridos retornaram aos projetos e, muito se espera que seja para ficar, por conta da expressão artística, versatilidade, leveza e a capacidade de transformar ambientes. Mas como empregar, sem exagero, e não o deixar datado, como as referências que identificamos em décadas passadas?

De acordo com o arquiteto Bruno Moraes, à frente do BMA Studio, a proposta é sempre trazer o azulejo colorido com a finalidade de criar pontos focais, acentuar áreas específicas ou mesmo revestir, por completo, paredes e móveis, sempre com a proposta de revelar atmosferas singulares em cada espaço. “Não apenas os azulejos em si, mas as cores vivas ganharam abertura na arquitetura de interiores, especialmente no período pós pandemia, quando uma grande maioria refletiu sobre a importância de contar com uma cartela variada de tons, e não apenas os neutros, como no passado. E essa ressignificação foi reintroduzida em vários elementos, tanto quanto os revestimentos, como pinturas e marcenarias, entre outros”, enumera.

Na cozinha predominantemente branca, o arquiteto Bruno Moraes elegeu o revestimento que homenageia o renomado designer Athos Bulcão, cujas obras são amplamente reconhecidas em Brasília, local onde o proprietário desse imóvel trabalhou e viveu por muitos anos. Na execução do projeto, ele acompanhou, cuidadosamente, da paginação do azulejo que foi aplicado não apenas na parede da cozinha, como também a face da ilha central | Foto: Guilherme Pucci

Os azulejos coloridos são frequentemente assentados em áreas sujeitas a umidade, como cozinhas e banheiros, devido a sua resistência à água e facilidade de limpeza. Aliás, cada tipo de revestimento requer cuidados específicos, que vão desde o processo de instalação, a manutenção, por conta de recomendações de impermeabilização, por exemplo, e na limpeza – que comumente deve ser feita com água e sabão neutro como forma de evitar problemas ou danos ao material.

De acordo com o arquiteto, não é necessário limitar o uso do material a espaços úmidos. Esse tipo de recurso – incluindo ladrilhos e porcelanatos –, é versátil o suficiente para ser aplicado em diversos ambientes como áreas de serviço, assim como em áreas de convívio e lazer, como as salas de estar ou jantar, desde que a combinação das cores seja cuidadosamente planejada. Não há restrições significativas quanto ao seu uso, portanto, pode estar presente em toda a residência, viabilizando um resultado estético e funcional super satisfatório.

Na varanda gourmet executada pelo arquiteto Bruno Moraes, o ladrilho hidráulico com a estampa que recorda um ‘que’ de retrô. Caracterizado por sua porosidade, o que torna sua instalação mais desafiadora em comparação ao azulejo, o escritório realizou um planejamento cuidadoso da paginação para garantir um resultado estético harmonioso | Foto: Guilherme Pucci

Requisitos para obter um resultado incrível

Configurar uma paleta de cores equilibrada é um requisito fundamental e recorrer a revestimentos modernos é uma dica de ouro para tornar a decoração mais ousada e criativa. O arquiteto Bruno Moraes recomenda que, se o caminho for a opção por tonalidades contrastantes, há de se prezar pelo equilíbrio para não errar na mão. “A escolha de cores acompanha as preferências dos moradores com base no estilo e nas preferências pessoais. Além de transmitir a personalidade, esse cuidado é valioso para que, mais adiante, não se sintam cansados do revestimento”, analisa.

Na pequena varanda gourmet desse apartamento, o revestimento cerâmico foi escolhido para o frontão e, assim, realçar o espaço. O arquiteto Bruno Moraes chama atenção para a paginação: antes de assentar, ele e sua equipe realizam simulações no computador para garantir a estética mais satisfatória| Foto: Luis Gomes

A decisão pelo revestimento deve ser feita após uma análise detalhada que engloba elementos como mobiliário, tecidos, cortinas e marcenaria. Conforme qualifica o profissional, é crucial considerar todos esses aspectos a fim de eliminar equívocos e assegurar a harmonia. A paginação é sistematicamente incorporada no projeto, uma vez que sua inclusão é imprescindível para a compra do revestimento, evitando o desperdício de peças adquiridas em excesso ou a escassez de materiais. Consequentemente, a impressão da paginação é transportada para o canteiro de obras e replicada no chão ou na parede de forma idêntica ao plano original.

Normalmente, quando se trata de peças cerâmicas com desenhos e coloridas, é requerida uma prudência meticulosa, por parte do instalador, para que as direções e elementos gráficos estejam alinhados com exatidão para compor o desenho integral. “Isso difere substancialmente da instalação de peças coloridas idênticas entre si, que são consideravelmente mais simples” finaliza Bruno.

Nesse lavabo assinado pelo arquiteto Bruno Moraes, o revestimento cerâmico é marcado pela uniformidade de suas peças, o que simplifica o processo de paginação e instalação | Foto: Luis Gomes

Sobre BMA Studio

Criado há 14 anos, o escritório é comandado por Bruno Moraes, arquiteto formado pela Faculdade Belas Artes de São Paulo (FEBASP) e pós-graduado em Gerenciamento de Empreendimentos na Construção Civil pela FAU Mackenzie. Bruno já passou por grandes escritórios, como o do arquiteto Siegbert Zanettini.

Atua nas áreas de gerenciamento e execução de obras, concepção de projetos de casas, reforma de apartamentos, stands de apartamento decorado, retrofits, espaços corporativos e áreas comuns de edifícios. Dispõe de equipe própria de obra treinada para gerir os trabalhos com processos inteligentes, com diferenciais como um aplicativo personalizado para gestão das obras. Entre seus principais clientes estão: o Grupo Volkswagen, as multinacionais Arauco e Fabbri, os escritórios da Tecban (Banco 24h), as Sorveteiras Rochinha, um projeto de revitalização urbana no bairro do Bixiga. Além de obras diversas executadas em todas as regiões do Brasil e uma participação na Mostra Casa Saudável HBC.

A marca BMA Studio conta com trabalhos e vídeos publicados em importantes veículos de arquitetura do Brasil. Bruno é colunista do Portal PiniWeb, é apresentador do PodCast de Arquitetura Corporativa para o ClubCasa Design, foi apresentador do PodCast do Viva Decora e desde 2019 participa do quadro de decoração do Programa da Eliana, no SBT. Em 2023, marcou sua estreia na maior mostra de arquitetura das Américas, a CASACOR São Paulo. Com seu ambiente ‘Cozinha Funcional’, foi vencedor do prêmio Melhor Ambiente, na categoria Cozinha Integrada ou Cozinha Gourmet, concedido pela VEJA São Paulo na 36ª edição.

