Sob um cenário intergalático memorável, o Baile da Vogue entregou

muito glamour e sofisticação na sua 19ª edição. Com o tema Galactika, a festa proporcionou aos seus convidados uma experiência espacial única, transportando-os numa viagem para outro universo.

A noite foi marcada por apresentações vibrantes, com Gloria Groove como atração principal, e shows de Preta Gil e Buchecha, tornando o evento ainda mais inesquecível.

Entre os presentes, destacaram-se personalidades de renome internacional, como a atriz norte-americana Dakota Johnson, de passagem no Brasil para divulgar seu filme “Madame Teia”. Além dela, Sabrina Sato, Lívia Nunes, Malu Broges e outros nomes também brilharam na festa.

O patrocínio ficou a encargo de marcas prestigiadas como Beefeater, Havaianas, Rabanne e apoio do TikTok.

